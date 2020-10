PlayStation 5 e Xbox Series X, preorder annullati: utenti infuriati (Di domenica 25 ottobre 2020) PlayStation 5 e Xbox Series X sono stati tra gli oggetti più preordinati in questi mesi, ed ora gli ordini stanno venendo annullati. PlayStation 5 e Xbox Series X sono due oggetti dei desideri per tantissimi videogiocatori intorno al mondo. Si parla infatti della prossima generazione di console per il gaming casalingo, dopo 7 lunghi … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020)5 eX sono stati tra gli oggetti più preordinati in questi mesi, ed ora gli ordini stanno venendo5 eX sono due oggetti dei desideri per tantissimi videogiocatori intorno al mondo. Si parla infatti della prossima generazione di console per il gaming casalingo, dopo 7 lunghi … L'articolo proviene da Inews.it.

infoitscienza : PlayStation 5 e Xbox Series X: continua la cancellazione dei preorder - Sergionemo_ : @psicolabilina I PlayStation fag to diranno la ps5 per le esclusive ma l'xbox avrà migliori esclusive e miglior console - Info_e_Games : PS5 e Xbox Series X: alcuni preorder in USA sono stati cancellati - - 3dfxzone : @GhostrunnerGame arriva sulle console @PlayStation 5 e @Xbox Series X nel 2021 | - infoitscienza : PlayStation 5 e Xbox Series X, prenotazioni cancellate in America, a rischio il Day One di molti fan? -