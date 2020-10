Parma Spezia 1-2 LIVE: due grandi occasioni per Karamoh, Provedel protagonista (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Parma e Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Spezia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Spezia 1-2 MOVIOLA 84′ Occasione Karamoh – Ancora un’altra chance per Karamoh che spreca solo davanti a Provedel: ottima la risposta del portiere ma l’attaccante ducale poteva fare di più. 80′ Occasione Karamoh – Errore di Ferrer che manda in porta Karamoh, conclusione rasoterra e grande risposta di Provedel con i piedi! 78′ Palo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 trae Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 84′ Occasione– Ancora un’altra chance perche spreca solo davanti a: ottima la risposta del portiere ma l’attaccante ducale poteva fare di più. 80′ Occasione– Errore di Ferrer che manda in porta, conclusione rasoterra e grande risposta dicon i piedi! 78′ Palo ...

