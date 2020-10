Mario Balotelli fa una battuta troppo spinta su Dayane Mello, il web s’indigna e lui chiede scusa (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Ieri sera la GF Vip è entrato Mario Balotelli in casa per salutare suo fratello Enock e anche la sua ex Dayane Mello. Tra i due c’è stato un flirt, che ormai è terminato da diverso tempo. Ad ogni modo, pare ci siano ancora degli strascichi. Durante la messa in onda, infatti, il calciatore ha fatto una battuta davvero troppo spinta verso la donna, al punto da generare l’indignazione della maggior parte dei telespettatori. Considerando il polverone sollevato, Super Mario ha deciso di intervenire sui social e chiarire la situazione. La battuta infelice su Dayane Mello Tra Mario Balotelli e Dayane Mello ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 25 ottobre 2020) Ieri sera la GF Vip è entratoin casa per salutare suo fratello Enock e anche la sua ex. Tra i due c’è stato un flirt, che ormai è terminato da diverso tempo. Ad ogni modo, pare ci siano ancora degli strascichi. Durante la messa in onda, infatti, il calciatore ha fatto unadavveroverso la donna, al punto da generare l’indignazione della maggior parte dei telespettatori. Considerando il polverone sollevato, Superha deciso di intervenire sui social e chiarire la situazione. Lainfelice suTra...

