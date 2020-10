Highlights e gol Cagliari-Crotone 4-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di4-2, lunch match della quinta giornata di. Tante occasioni e tante reti nel corso della prima frazione di gioco che si chiude sul parziale di 3-2: alle reti di Simy e Molina, rispondono Lykogiannis, Simeone e Sottil. Nel finale c’è spazio per il poker di Joao Pedro.

infoitsport : Juventus-Verona 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - filadelfo72 : Highlights Fiorentina-Udinese 3-2: Video Gol 5ª Giornata di Serie A - AngoloNews2018 : Highlights Fiorentina-Udinese 3-2: Video Gol 5ª Giornata di Serie A - SkyTG24 : Juventus-Verona 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - NicolaPatrissi : ???????????? @juventusfc ed @HellasVeronaFC si dividono la posta in palio. Ad @andreafavilli9 risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Fiorentina subito in vantaggio grazie al gol di Castrovilli all'11' e brava a contenere la prevedibile reazione dell'Udinese. Al 21' i viola trovano il 2-0 grazie a Milenkovic, imbeccato dall'ottimo ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e ...