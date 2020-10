Giro d’Italia, ultima tappa crono a Ganna. Geoghegan Hart vince l’edizione numero 103 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il britannico Tao Geoghegan Hart ha vinto l'edizione numero 103 del Giro d'Italia. Il 25enne della Ineos Grenadiers ha fatto meglio di Hindley nell'ultima cronometro e si è preso la Corsa rosa. Nessuno nella storia aveva mai vinto il Giro senza mai avere indossato la Maglia rosa prima dell'ultima tappa (escluso Scarponi, vincitore a tavolino nel 2011).Il britannico era arrivato al Giro pensando di dover aiutare Geraint Thomas, messo fuorigioco da una borraccia, poi si è guadagnato i gradi di capitano sulle salite più dure (primo a Piancavallo e a Sestriere) e ha conquistato la vittoria più importante della carriera. L'ultima tappa del Giro ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Il britannico Taoha vinto l'edizione103 deld'Italia. Il 25enne della Ineos Grenadiers ha fatto meglio di Hindley nell'metro e si è preso la Corsa rosa. Nessuno nella storia aveva mai vinto ilsenza mai avere indossato la Maglia rosa prima dell'(escluso Scarponi, vincitore a tavolino nel 2011).Il britannico era arrivato alpensando di dover aiutare Geraint Thomas, messo fuorigioco da una borraccia, poi si è guadagnato i gradi di capitano sulle salite più dure (primo a Piancavallo e a Sestriere) e ha conquistato la vittoria più importante della carriera. L'del...

