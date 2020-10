Genoa-Inter, niente rigore su Lukaku: la moviola (Di domenica 25 ottobre 2020) La moviola di Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A Partita piuttosto tranquilla quella tra Genoa e Inter per l’arbitro Massa. Match caratterizzato da una generale correttezza tra le due formazioni e quindi direzione di gara quasi facile per il fischietto di Imperia. Ecco il match tra Genoa e Inter analizzato nella consueta moviola della Gazzetta dello Sport. “Direzione di gara corretta e precisa quella dell’arbitro Massa, aiutato anche dalla correttezza delle due squadre. Soltanto due ammoniti, uno per parte: l’Interista Lautaro per un calcione a Bani, che lo ha anticipato prima della conclusione; poi lo stesso Bani in fondo al match per una netta trattenuta su Barella”. ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Ladi, match della quinta giornata della Serie A Partita piuttosto tranquilla quella traper l’arbitro Massa. Match caratterizzato da una generale correttezza tra le due formazioni e quindi direzione di gara quasi facile per il fischietto di Imperia. Ecco il match traanalizzato nella consuetadella Gazzetta dello Sport. “Direzione di gara corretta e precisa quella dell’arbitro Massa, aiutato anche dalla correttezza delle due squadre. Soltanto due ammoniti, uno per parte: l’ista Lautaro per un calcione a Bani, che lo ha anticipato prima della conclusione; poi lo stesso Bani in fondo al match per una netta trattenuta su Barella”. ...

