Anticipazioni Una vita – 25 ottobre – Emilio sul piede di guerra (Di domenica 25 ottobre 2020) Una vita ci regala una nuova puntata nel primo pomeriggio del 25 ottobre 2020. Questa volta sarà Emilio a finire sotto ai riflettori della soap iberica. Per quale motivo? Naturalmente per il suo fidanzamento con Angelines, che non può più sopportare. Da quando la giovane è arrivata ad Acacias, Emilio è sempre più teso e preoccupato. Nel suo cuore c'è un'altra ragazza e sembra proprio deciso a compiere un passo importante. Le Anticipazioni di Una vita ci rivelano che Emilio darà il ben servito alla fidanzata. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una vita, Felipe finisce ancora una volta nel mirino di Genoveva e Ursula. Le due donne fanno sempre più paura e da brave

