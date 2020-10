Roma, incidente Corso Francia, Genovese non avrebbe potuto vedere Gaia e Camilla (Di sabato 24 ottobre 2020) Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sarebbero morte comunque, spiega l’avvocato Gianluca Tagnozzi, che difende Pietro Genovese. Nell’incidente fatale di Corso Francia, a Roma, del 22 dicembre sCorso, il figlio del regista, accusato di omicidio colposo, l’impatto “è stato imprevedibile ed inevitabile”. Anche se non avesse bevuto e avesse viaggiato entro i limiti di velocità, non avrebbe potuto evitare le ragazze. Il prossimo 30 ottobre è attesa la sentenza. Il pm chiede 5 anni, ma la pena potrebbe ridursi sensibilmente se venisse riconosciuto il conCorso di colpa. La difesa di Pietro Genovese Il 22 dicembre ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 ottobre 2020)Von Freymann egnoli sarebbero morte comunque, spiega l’avvocato Gianluca Tagnozzi, che difende Pietro. Nell’fatale di, a, del 22 dicembre s, il figlio del regista, accusato di omicidio colposo, l’impatto “è stato imprevedibile ed inevitabile”. Anche se non avesse bevuto e avesse viaggiato entro i limiti di velocità, nonevitare le ragazze. Il prossimo 30 ottobre è attesa la sentenza. Il pm chiede 5 anni, ma la pena potrebbe ridursi sensibilmente se venisse riconosciuto il condi colpa. La difesa di PietroIl 22 dicembre ...

