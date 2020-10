Rassegna stampa | cresce la diffusione del Virus | in arrivo nuove strette e a Napoli è guerriglia urbana

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Italia è di nuovo ostaggio del Covid.ancora il numero dei positivi e il governo già immagina un ulteriore stretta. Situazione particolarmente calda in Campania dove De Luca annuncia un imminente lockdown e nella notte esplode la. See image gallery at anteprima24.it L'articololadel, ine aproviene da Anteprima24.it.