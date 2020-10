Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle? Questo potrebbe essere un addio (Di sabato 24 ottobre 2020) Questo articolo . Raimondo Todaro lascerà Ballando con le stelle? Questo potrebbe essere un addio da parte del ballerino siciliano. Raimondo Todaro lascerà presto Ballando con le stelle? Per il ballerino questi sono momenti delicati che potrebbero minare la sua partecipazione allo show, insieme ad Elisa Isoardi. La coppia sta avendo alcuni problemi di salute che stanno rendendo … Leggi su youmovies (Di sabato 24 ottobre 2020)articolo .lasceràcon leunda parte del ballerino siciliano.lascerà prestocon le? Per il ballerino questi sono momenti delicati chero minare la sua partecipazione allo show, insieme ad Elisa Isoardi. La coppia sta avendo alcuni problemi di salute che stanno rendendo …

