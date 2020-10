Probabili formazioni Atalanta-Ajax, Champions League 2020/2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Al Gewiss Stadium in scena un match da non perdere che mette di fronte gli orobici, vittoriosi per 0-4 all’esordio contro il Midtjylland e gli olandesi che invece sono stati sconfitti dal Liverpool: per i ragazzi di Gasperini battere i lancieri potrebbe voler dire fare un gran passo avanti in chiave qualificazione agli ottavi. La Dea scende in campo con la solita difesa a tre ed è ballottaggio Djimsiti-Palomino, mentre in avanti Ilicic cerca una maglia da titolare a discapito di uno tra Malinovskyi e Pasalic: i tre sono in lotta per un posto. Di seguito le possibili scelte dei due ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di. Al Gewiss Stadium in scena un match da non perdere che mette di fronte gli orobici, vittoriosi per 0-4 all’esordio contro il Midtjylland e gli olandesi che invece sono stati sconfitti dal Liverpool: per i ragazzi di Gasperini battere i lancieri potrebbe voler dire fare un gran passo avanti in chiave qualificazione agli ottavi. La Dea scende in campo con la solita difesa a tre ed è ballottaggio Djimsiti-Palomino, mentre in avanti Ilicic cerca una maglia da titolare a discapito di uno tra Malinovskyi e Pasalic: i tre sono in lotta per un posto. Di seguito le possibili scelte dei due ...

