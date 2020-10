Pop Bari, la Cassazione annulla misura per l’ex presidente Marco Jacobini (Di sabato 24 ottobre 2020) Per Marco Jacobini, l’ex presidente della Banca popolare di Bari, il Tribunale del Riesame di Bari dovrà rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dei difensori dell’indagato, nell’ambito del procedimento relativo alla gestione dell’istituto di credito barese che ha portato nel gennaio scorso al suo arresto. Dopo quella misura ne è seguita un’altra lo scorso settembre per bancarotta. Attualmente l’ex presidente della Popolare di Bari è sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Bari e all’interdizione per 12 mesi, dopo che nel luglio scorso il Riesame ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Per, l’exdella Banca popolare di, il Tribunale del Riesame didovrà rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari. Lo ha stabilito la Corte diaccogliendo il ricorso dei difensori dell’indagato, nell’ambito del procedimento relativo alla gestione dell’istituto di credito barese che ha portato nel gennaio scorso al suo arresto. Dopo quellane è seguita un’altra lo scorso settembre per bancarotta. Attualmente l’exdella Popolare diè sottoposto alladel divieto di dimora nel comune die all’interdizione per 12 mesi, dopo che nel luglio scorso il Riesame ...

