Pjanic racconta Totti: «Per me è stato un fratello, lui e De Rossi mi hanno aiutato» (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesco Totti e Daniele De Rossi sono stati fondamentali nell'esperienza alla Roma di Miralem Pjanic. Le sue parole Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, Miralem Pjanic ha parlato anche della sua esperienza alla Roma raccontando del suo rapporto con Francesco Totti e Daniele De Rossi. RE DI ROMA – «Ho avuto la fortuna di giocare anche con Totti e per me è stato un fratello. Lui e De Rossi mi hanno aiutato tantissimo quando arrivai a Roma. Oggi sono ancora molto legato a Totti, ci sentiamo molto spesso: è stato il Re di Roma. Lui a Roma ha scritto una storia incredibile».

