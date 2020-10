Pensionati all’estero, ecco dove andare per pagare meno tasse (Di sabato 24 ottobre 2020) Spagna, Portogallo, Tunisia, Malta ed ora anche la Grecia. Queste le mete preferite dai Pensionati italiani che decidono di trasferirsi all’estero per pagare meno tasse sulla pensione e per avere una vita più che dignitosa con l’assegno mensile che ricevono. Pensionati all’estero: la Grecia E’ giusto di qualche mese fa l’annuncio del governo di Atene di voler invitare i Pensionati stranieri in Grecia per trasferire la residenza fiscale in cambio di un’aliquota di imposta unica al 7% (in Italia nel migliore dei casi è al 23% e questo già fa capire la convenienza) per i redditi ottenuti all’estero. La proposta ancora non è supportata, però, da una legge e pertanto non può considerarsi la Grecia ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 24 ottobre 2020) Spagna, Portogallo, Tunisia, Malta ed ora anche la Grecia. Queste le mete preferite daiitaliani che decidono di trasferirsi all’estero persulla pensione e per avere una vita più che dignitosa con l’assegno mensile che ricevono.all’estero: la Grecia E’ giusto di qualche mese fa l’annuncio del governo di Atene di voler invitare istranieri in Grecia per trasferire la residenza fiscale in cambio di un’aliquota di imposta unica al 7% (in Italia nel migliore dei casi è al 23% e questo già fa capire la convenienza) per i redditi ottenuti all’estero. La proposta ancora non è supportata, però, da una legge e pertanto non può considerarsi la Grecia ...

sciroccatoo : @matteoleoni93 Il bacino dei voti degli universitari è troppo più piccolo di quello dei pensionati ;) Priorità PS… - GPatagonico : Nissoli (FI) e Fantetti (Maie): l’Inps riconsideri le sue decisioni sull’accertamento esistenza in vita dei pension… - patrimonioitatv : Nissoli-Fantetti: «L’Inps riconsideri le sue decisioni sull’accertamento esistenza in vita dei pensionati italiani… - A_Graniero : RT @InasCisl: Al via la campagna di certificazione di esistenza in vita per i pensionati all'estero: gli esperti Inas spiegano come funzion… - mikireush87 : @ricpuglisi Ci stiamo ricascando nuovamente: le scuole non andavano aperte bisognava impedire i viaggi all’estero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensionati all’estero Pensioni 2020, pagamenti record per i pensionati in Portogallo, a Cipro e negli Emirati Corriere della Sera