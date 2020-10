Nuovo Dpcm, verso lo stop a palestre e piscine: invito a rimanere nel proprio Comune (Di sabato 24 ottobre 2020) LEGGO ANCHE



> L'anticipo della chiusura dei locali, si apprende ancora, non comporterebbe però un anticipo del coprifuoco in termini di divieto di circolazione. Nel corso dell'incontro si è parlato ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 24 ottobre 2020) LEGGO ANCHE> L'anticipo della chiusura dei locali, si apprende ancora, non comporterebbe però un anticipo del coprifuoco in termini di divieto di circolazione. Nel corso dell'incontro si è parlato ...

Corriere : Lockdown, pressing delle Regioni. Il governo pronto alla stretta. De Luca: «A un passo dalla tragedia» - Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - sole24ore : Governo pronto a nuovo Dpcm: le ipotesi sulle strette in arrivo - Herbert403 : A me sembra poco. Specie gli spostamenti che non vanno sconsigliati, che tutti se ne fregano, ma proprio vietati.… - GigiPadovani : Ecco la bozza del nuovo Dpcm: chiusura alle 18 di bar e ristoranti -