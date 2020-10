Morso da un cane, il figlio è positivo al Covid: nessuno vuole curarlo (Di sabato 24 ottobre 2020) Una storia che ha dell’incredibile: un uomo ha raccontato di come è stato abbandonato dalla sanità dopo la positività del figlio. Una storia italiana che lascia perplessi: qualora il racconto fosse confermato sarebbe assolutamente necessarie delle indagini e delle attribuzioni di colpa. L.N., abitante di Porto Tolle ha raccontato: «Mercoledì della scorsa settimana, mentre stavo facendo un … L'articolo Morso da un cane, il figlio è positivo al Covid: nessuno vuole curarlo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Una storia che ha dell’incredibile: un uomo ha raccontato di come è stato abbandonato dalla sanità dopo la positività del. Una storia italiana che lascia perplessi: qualora il racconto fosse confermato sarebbe assolutamente necessarie delle indagini e delle attribuzioni di colpa. L.N., abitante di Porto Tolle ha raccontato: «Mercoledì della scorsa settimana, mentre stavo facendo un … L'articoloda un, ilalproviene da www.meteoweek.com.

L.N., abitante di Porto Tolle ha raccontato: «Mercoledì della scorsa settimana, mentre stavo facendo un giro in bicicletta, sono stato inseguito e attaccato da un cane – racconta l’uomo – una ferita ...

La vicenda, però, parte prima della quarantena, quando L.N. viene morso da un cane e tutto si complica con l'esito di positività del figlio, perché nessuno è disposto a occuparsi della ferita che si ...

La vicenda, però, parte prima della quarantena, quando L.N. viene morso da un cane e tutto si complica con l'esito di positività del figlio, perché nessuno è disposto a occuparsi della ferita che si ...