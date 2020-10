Michela Giraud | ”mi ispiro alla realtà”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) L’attrice e stand up comedianin uno scatto per la copertina digitale di Metropolitan Magazine Italia- photo credits: a cura di Giusy Chiumentiè un attrice e cabarettista italiana di origini romane. Due lauree nell’ambito storico artistico e un diploma d’attrice al Teatro azione. Una specializzazione in Teatro e arti drammatiche/teatrali, sancisce definitivamente il talento artistico di questa giovane donna.è semplicemente vera e parla a tutti della sua quotidianità, regalando al pubblico risate spontanee e mai scontate. La sua carriera è decollata ufficialmente quando nel 2015 è entrata a far parte del cast del programma televisivo “Colorado”. Da quel momento ha vissuto una crescita progressiva, ...