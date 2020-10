Manifestare contro le chiusure è da delinquenti, dice De Luca. Ma rinuncia al Lockdown (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha commentato con una nota scritta gli scontri di Napoli allo scoccare del coprifuoco ieri alle ore 23. Ma in tarda serata si è arreso, dando la colpa al Governo. “Ieri sera si è assistito a Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia … L'articolo Manifestare contro le chiusure è da delinquenti, dice De Luca. Ma rinuncia al Lockdown proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo Deha commentato con una nota scritta gli scontri di Napoli allo scoccare del coprifuoco ieri alle ore 23. Ma in tarda serata si è arreso, dando la colpa al Governo. “Ieri sera si è assistito a Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia … L'articololeè daDe. Maalproviene da leggilo.org.

AnnaNegrotti : RT @world_warriors1: #WAL Roma Piazza del Popolo : #giustiziapericinghiali Piazza del Popolo piena per manifestare contro l’uccisione dei… - guernica_70 : RT @christianraimo: .@CarloCalenda fa bene a chiedere di sciogliere Forza Nuova. Pensi che l'anno scorso eravamo sfiancati a manifestare co… - onnivoritaliani : @StellaSirio60 @Agenzia_Ansa Seguendo il tuo discorso, se si impedissero le manifestazioni (cosa che di fatto è già… - ddonttouchmee : RT @aspiesdiary: Scegliere di manifestare a Napoli in questo modo è totalmente irrispettoso nei confronti di chi si spacca la schiena ogni… - zirconet : Se proprio dovete manifestare, manifestate contro il #coronavirus. Magari vi ascolta e se ne va per sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestare contro La comunità nigeriana scende in piazza a Novara per manifestare contro le violenze della polizia La Stampa Covid, De Luca fa retromarcia sul lockdown: «Ma Napoli dovrebbe diventare zona rossa»

Il governatore all’incontro Stato-Regioni annuncia la sua nuova ordinanza: «Didattica a distanza al 100% per le scuole e conferma della chiusura dei locali pubblici alle 23. Un piano di ristoro per le ...

Spranga contro i carabinieri: sconterà sei mesi

SASSARI. Prima, nel corso di una video diretta facebook, aveva manifestato il timore che un figlio detenuto potesse commettere qualche gesto inconsulto all’interno del carcere, poi era uscito di casa ...

Il governatore all’incontro Stato-Regioni annuncia la sua nuova ordinanza: «Didattica a distanza al 100% per le scuole e conferma della chiusura dei locali pubblici alle 23. Un piano di ristoro per le ...SASSARI. Prima, nel corso di una video diretta facebook, aveva manifestato il timore che un figlio detenuto potesse commettere qualche gesto inconsulto all’interno del carcere, poi era uscito di casa ...