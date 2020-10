L' ora legale applicata a Londra nel 1916 | ma il primo a studiarla fu Benjamin Franklin

Leggi su panorama

(Di sabato 24 ottobre 2020) Siamo così abituati all'orache forse molti posso pensare che già ai tempi degli antichi romani si potesse parlare di «ora solaris» e «ora legalis». Ma non è assolutamente vero. La misurazione del tempo per come la usiamo noi è nata meno di due secoli fa. Prima bastavano clessidre e meridiane. Per parlare di orabisogna arrivare alla unificazione degli orari a livello nazionale e mondiale. Perché fino a metà dell'Ottocento si usava il riferimento al sole e si applicava l'ora locale. Cioè il mezzogiorno di Roma era diverso da quello di Palermo da quello di Perugia e ancor più che da quello di Cagliari. Del resto i sistemi di trasporto e di comunicazione erano così lenti che a nessuno interessava avere un orario preciso di collegamento fra i diversi ...