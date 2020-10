Lo strano rapporto tra Oppini e Zorzi, Gf Vip 5 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tommaso Zorzi Francesco Oppini – Photo Credits: Game GurusQuando è iniziato il Gf Vip 5 e sono entrati i primi concorrenti, inizialmente non avevamo grandi aspettative, per fortuna, dopo pochi giorni ci siamo dovuti ricredere, vedendo il rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Due uomini dalle identità sessuali assolutamente opposte, che però sembravano trovare un punto di incontro, dando il là a una ship infinita su Twitter. Uno etero e fidanzato felicemente con tale Cristina, l’altro omosessuale e tristemente single, a suo dire. Passano i giorni e i due uomini sono sempre più vicini, si confidano, pensano di vedersi al di fuori del reality. Poi però arrivano le dinamiche del gioco, e qualcosa cambia. Allora Francesco inizia a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) TommasoFrancesco– Photo Credits: Game GurusQuando è iniziato il Gf Vip 5 e sono entrati i primi concorrenti, inizialmente non avevamo grandi aspettative, per fortuna, dopo pochi giorni ci siamo dovuti ricredere, vedendo iltra Francescoe Tommaso. Due uomini dalle identità sessuali assolutamente opposte, che però sembravano trovare un punto di incontro, dando il là a una ship infinita su Twitter. Uno etero e fidanzato felicemente con tale Cristina, l’altro omosessuale e tristemente single, a suo dire. Passano i giorni e i due uomini sono sempre più vicini, si confidano, pensano di vedersi al di fuori del reality. Poi però arrivano le dinamiche del gioco, e qualcosa cambia. Allora Francesco inizia a ...

Vic47364884 : In nostro rapporto con em è strano siamo cane e gatto però quando ce la toccano partiamo all'attacco @MarroneEmma - dorianhogws : @attivitahogws @arthurhogws per dorian era davvero strano doversi scontrare con arthur, il suo professore preferito… - Alessia26536140 : @MoniaSpitaleri Ti dico che comunque in MRT yrovo qualcosa di strano, vuole passare sempre da buona, e forse un po'… - lestirpatore : @thyselforever @ToniaPeluso Sarebbe strano il contrario, se non hai un buon rapporto con tua madre non è colpa mia - michelewadcapo : È strano il rapporto che abbiamo con la “libertà di manifestare”. Da tutti i diecimila punti di vista. Che cazzo di periodo raga. #napoli -

