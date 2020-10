Lo stile di vita che concilia le dormite (Di sabato 24 ottobre 2020) Dormire, forse sognare (Carocci editore) di Piergiorgio Strata. Pagine 2016, prezzo € 15,00 Dormire è un toccasana per l’organismo e passare le notti in bianco è problematico. Ecco una serie di consigli tratti dal saggio Dormire, forse sognare (Carocci editore) di Piergiorgio Strata, professore emerito di Neurofisiologia all’Università degli Studi di Torino. 1. Muoversi, ma non la sera Svolgere attività sportiva (anche un moderato esercizio fisico è utile), ma non poche ore prima di andare a dormire. 2. Attenzione alla cena Evitare una cena troppo abbondante. A partire dal pomeriggio, evitare o almeno ridurre l’assunzione di caffeina, nicotina e alcol. 3. Occhio alla sveglia Rispettare il più possibile lo stesso orario nell’andare a letto, ma soprattutto svegliarsi alla ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Dormire, forse sognare (Carocci editore) di Piergiorgio Strata. Pagine 2016, prezzo € 15,00 Dormire è un toccasana per l’organismo e passare le notti in bianco è problematico. Ecco una serie di consigli tratti dal saggio Dormire, forse sognare (Carocci editore) di Piergiorgio Strata, professore emerito di Neurofisiologia all’Università degli Studi di Torino. 1. Muoversi, ma non la sera Svolgere attività sportiva (anche un moderato esercizio fisico è utile), ma non poche ore prima di andare a dormire. 2. Attenzione alla cena Ere una cena troppo abbondante. A partire dal pomeriggio, ere o almeno ridurre l’assunzione di caffeina, nicotina e alcol. 3. Occhio alla sveglia Rispettare il più possibile lo stesso orario nell’andare a letto, ma soprattutto svegliarsi alla ...

Pontifex_it : L’appartenenza a Cristo, e lo stile di vita che ne scaturisce, non isolano il credente dal mondo, anzi, lo rendono… - piersileri : In Italia circa 5 milioni di persone sono affette da #osteoporosi. È possibile prevenire l’insorgere dei sintomi se… - AngeloAiraghi2 : La pratica meditativa è uno stile di vita che passa attraverso la conoscenza e l'auto-realizzazione. Il quotidiano … - dantediramos : Amore si dice in italiano. In Italia si mangia, si beve e si ama! Commenti del gruppo A1 tenuto dalla Prof. Giulia… - Arewealone19 : RT @seipaure: Il masochismo nelle relazioni interpersonali è il mio stile di vita. -

Ultime Notizie dalla rete : stile vita Uno 'stile di vita sano' (in bici e a piedi) che ti premia AlessandriaNews Lo stile di vita che concilia le dormite

Dormire è un toccasana per l’organismo e passare le notti in bianco è problematico. Ecco una serie di consigli tratti dal saggio Dormire, forse sognare (Carocci editore) di Piergiorgio Strata, ...

Donald cambia stile, ma è troppo tardi per fare lo statista

E in 50 milioni han già votato»: nello stile lapidario di twitter ... A loro si è rivolto dunque Joe Biden nell’appello finale, sintesi di una vita in politica «Se eletto, sarò presidente di tutti voi ...

Dormire è un toccasana per l’organismo e passare le notti in bianco è problematico. Ecco una serie di consigli tratti dal saggio Dormire, forse sognare (Carocci editore) di Piergiorgio Strata, ...E in 50 milioni han già votato»: nello stile lapidario di twitter ... A loro si è rivolto dunque Joe Biden nell’appello finale, sintesi di una vita in politica «Se eletto, sarò presidente di tutti voi ...