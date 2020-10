LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: clamorosa pole di Hamilton su Bottas, poi Verstappen e Leclerc! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE 1 44 L. Hamilton (M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V. Bottas (M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″252 1’16″904 23 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″438 1’17″090 23 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″571 1’17″223 21 6 23 A. Albon (B) Red Bull +00″785 1’17″437 29 7 55 C. Sainz (B) McLaren +00″868 1’17″520 24 8 4 L. Norris (B) McLaren +00″873 1’17″525 24 9 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″151 1’17″803 26 10 3 D. Ricciardo (B) Renault 17 pole PAZZESCA DI Hamilton!!!!!!!!!!!!!! CHE GIRO ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE 1 44 L.(M) Mercedes 1’16″652 21 2 77 V.(M) Mercedes +00″102 1’16″754 17 3 33 M.(B) Red Bull +00″252 1’16″904 23 4 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″438 1’17″090 23 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″571 1’17″223 21 6 23 A. Albon (B) Red Bull +00″785 1’17″437 29 7 55 C. Sainz (B) McLaren +00″868 1’17″520 24 8 4 L. Norris (B) McLaren +00″873 1’17″525 24 9 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +01″151 1’17″803 26 10 3 D. Ricciardo (B) Renault 17PAZZESCA DI!!!!!!!!!!!!!! CHE GIRO ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Lewis inizia a martellare (-30 ?? #FP3) ?? Testacoda per Leclerc, lontano Vettel Il LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP di Portogallo le qualifiche in diretta live a Portimao (Algarve) #PortugueseGP #SkyMotori #F1… - PetitChevalier : RT @SkySportF1: ?? SUPER POLE DI HAMILTON (?? #Q3) ?? Fantastico Leclerc, Bottas battuto IL LIVE ? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? SUPER POLE DI HAMILTON (?? #Q3) ?? Fantastico Leclerc, Bottas battuto IL LIVE ? -