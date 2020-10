Invalidità civile, oltre un milione di persone in attesa della prima visita (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - oltre 1,1 milioni di cittadini sono in attesa della prima visita per la richiesta della condizione di invalidità civile. A lanciare l'allarme è il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza Inps che parla di "un'emergenza da affrontare con coraggio ed urgenza". Con una delibera approvata il 21 ottobre, il Civ ha allertato tutte le amministrazioni titolari della gestione delle domande e della organizzazione delle prime visite e delle revisioni per la richiesta, o la conferma, della condizione di invalidità. "I numeri sono eloquenti - spiega Guglielmo Loy, presidente del Civ Inps - attualmente sono oltre 3,2 milioni (3.233.711 alfine 2019) i beneficiari delle tre prestazioni ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI -1,1 milioni di cittadini sono inper la richiestacondizione di invalidità. A lanciare l'allarme è il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza Inps che parla di "un'emergenza da affrontare con coraggio ed urgenza". Con una delibera approvata il 21 ottobre, il Civ ha allertato tutte le amministrazioni titolarigestione delle domande eorganizzazione delle prime visite e delle revisioni per la richiesta, o la conferma,condizione di invalidità. "I numeri sono eloquenti - spiega Guglielmo Loy, presidente del Civ Inps - attualmente sono3,2 milioni (3.233.711 alfine 2019) i beneficiari delle tre prestazioni ...

MichelaRoi : RT @Agenzia_Italia: Invalidità civile, oltre un milione di persone in attesa della prima visita - Agenzia_Italia : Invalidità civile, oltre un milione di persone in attesa della prima visita - FaiCislbari : RT @INPS_it: #InpsComunica #UfficioStampa Invalidità civile, un'emergenza da affrontare con coraggio ed urgenza: oltre 1.1 milioni i cittad… - sulsitodisimone : Invalidità civile, oltre un milione di persone in attesa della prima visita - olivieripennesi : RT @INPS_it: #InpsComunica #UfficioStampa Invalidità civile, un'emergenza da affrontare con coraggio ed urgenza: oltre 1.1 milioni i cittad… -