Highlights e gol Lazio-Bologna 2-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ildei gol e deglidi2-1, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Sinisa Mihajlovic giocano una partita gagliarda ma non riescono a concretizzare la mole di gioco creata e allora ci pensano i padroni di casa a castigare Skorupski grazie alle reti di Luis Alberto e di Ciro Immobile che regalano tre punti importanti dopo la brutta sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Nel finale non basta la rete di De Silvestri. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 2-0 2-1