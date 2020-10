Gf Vip 5, Mario Balotelli fa una battuta infelice su Dayane Mello: web in rivolta (Di sabato 24 ottobre 2020) Super ospite nella casa del Grande Fratello Vip è stato Mario Balotelli. Entrato per fare una sorpresa al fratello Enock, il calciatore si è poi rivolto a Dayane Mello. I due infatti hanno avuto una storia in passato, perciò ha provato a scherzare con la gieffina. Il risultato è stata una battuta di cattivo gusto nei confronti della modella brasiliana. Ecco cosa ha detto. Da tempo si parlava dell’ingresso di Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera finalmente è avvenuto l’incontro tanto atteso. Il calciatore ha varcato la soglia della porta rossa per fare una sorpresa a Enock, attualmente uno dei concorrenti. Più volte infatti il gieffino ha ribadito il legame speciale che ha con il ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 ottobre 2020) Super ospite nella casa del Grande Fratello Vip è stato. Entrato per fare una sorpresa al fratello Enock, il calciatore si è poi rivolto a. I due infatti hanno avuto una storia in passato, perciò ha provato a scherzare con la gieffina. Il risultato è stata unadi cattivo gusto nei confronti della modella brasiliana. Ecco cosa ha detto. Da tempo si parlava dell’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera finalmente è avvenuto l’incontro tanto atteso. Il calciatore ha varcato la soglia della porta rossa per fare una sorpresa a Enock, attualmente uno dei concorrenti. Più volte infatti il gieffino ha ribadito il legame speciale che ha con il ...

blogtivvu : #GFVip, Mario Balotelli: squallida battuta sessista, Signorini interviene “Chiedi scusa” (VIDEO) - GDS_it : #GrandeFratelloVip, Mario #Balotelli la grande sorpresa della puntata: ecco come è andata - zazoomblog : GF Vip Selvaggia Lucarelli contro Mario Balotelli e Signorini: “Ma che schifezza hai detto?” - #Selvaggia… - GazzettaDelSud : #GrandeFratelloVip, torna Mario #Balotelli nella Casa: come è andata la puntata - sportli26181512 : Balotelli torna al Grande fratello Vip. E va subito in fuorigioco: Balotelli torna al Grande fratello Vip. E va sub… -