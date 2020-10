Genoa-Inter, Conte: “Intrapresa strada giusta, crescita di Lukaku evidente”. E su Eriksen… (Di sabato 24 ottobre 2020) Successo dell'Inter a Marassi.Torna a vincere la formazione di Antonio Conte, nella sfida andata in scena questo pomeriggio contro il Genoa di Ronaldo Maran. A decidere le reti di Lukaku e D'Ambrosio che permette ai nerazzurri di rilanciarsi dopo il ko rimediato nel derby e il pareggio maturato in Champions League. Un successo analizzato dal tecnico Antonio Conte, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", al termine della sfida."Io penso che fin dall'inizio abbiamo comandato. Siamo scesi in campo come fatto nelle altre partite, cercando di fare la partita. A volte la sblocchi prima, altre volte un po' più tardi. Penso che anche in Champions abbiamo fatto un'ottima partita, per quelle che sono le mie valutazioni tecniche. Abbiamo preso due gol e preso due gol contro il Borussia ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Successo dell'a Marassi.Torna a vincere la formazione di Antonio, nella sfida andata in scena questo pomeriggio contro ildi Ronaldo Maran. A decidere le reti die D'Ambrosio che permette ai nerazzurri di rilanciarsi dopo il ko rimediato nel derby e il pareggio maturato in Champions League. Un successo analizzato dal tecnico Antoniovenuto ai microfoni di "Sky Sport", al termine della sfida."Io penso che fin dall'inizio abbiamo comandato. Siamo scesi in campo come fatto nelle altre partite, cercando di fare la partita. A volte la sblocchi prima, altre volte un po' più tardi. Penso che anche in Champions abbiamo fatto un'ottima partita, per quelle che sono le mie valutazioni tecniche. Abbiamo preso due gol e preso due gol contro il Borussia ...

