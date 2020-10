Diritti tv Serie C, Ghirelli: «Stiamo trattando con Sky» (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della trasmissione delle partite di Serie C in tv Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato della trasmissione delle partite di Serie C in tv. «I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. Accordo con il Bari? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguarda Eleven sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifoSerie di poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor abbiano visibilità, affiancare i presidenti per metterli nelle migliori condizioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Francesco, presidente della Lega Pro, ha parlato della trasmissione delle partite diC in tv Francesco, presidente della Lega Pro, ha parlato della trasmissione delle partite diC in tv. «I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. Accordo con il Bari? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguarda Eleven sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifodi poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor abbiano visibilità, affiancare i presidenti per metterli nelle migliori condizioni». Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : Ieri 'Ciao Mazzone (o Sonetti, Galeone ecc...) parteciperesti alla sigla?'. 'Sì'. Oggi 'Ciao allenatore di serie A… - troppevoltezero : RT @MrFab__: Nell'era di internet.....???????? Il caso Hakimi e i diritti dell’Inter: un precedente sul tavolo dell’Uefa https://t… - MrFab__ : Nell'era di internet.....???????? Il caso Hakimi e i diritti dell’Inter: un precedente sul tavolo dell’Uefa - antonio_titocci : Ci sono proteste di serie A dove tutto è permesso, BLM, e proteste di serie B, ieri sera a Napoli, dove tutto è con… - hemmoschannel : 'Protestate per i vostri diritti!!!!' però se la gente lo fa 'Eh no raga non così però scusate ma vi pare il modo??… -