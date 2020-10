De Micheli alla Cna: "Obiettivo escludere un nuovo lockdown". Conte: "Ristoro agli operatori in difficoltà" (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Obiettivo del governo è “escludere categoricamente un nuovo lockdown”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervenendo all’assemblea della Cna. Per farcela, ha aggiunto, è necessario “tenere insieme il più possibile le indicazioni comportamentali suggerite dalla scienza e un forte appello alla loro applicazione quotidiana: la responsabilità individuale diventa responsabilità collettiva”. Soltanto “se saremo in grado di garantirci il rispetto delle regole”, ha concluso De Micheli, “saremo in grado di garantire la continuità produttiva”.Anche il premier Conte ha mandato un messaggio: “Stiamo definendo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) L’del governo è “categoricamente un”. Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture, Paola De, intervenendo all’assemblea della Cna. Per farcela, ha aggiunto, è necessario “tenere insieme il più possibile le indicazioni comportamentali suggerite dscienza e un forte appelloloro applicazione quotidiana: la responsabilità individuale diventa responsabilità collettiva”. Soltanto “se saremo in grado di garantirci il rispetto delle regole”, ha concluso De, “saremo in grado di garantire la continuità produttiva”.Anche il premierha mandato un messaggio: “Stiamo definendo ...

