Covid e coprifuoco: prime multe a chi no rispetta gli orari (Di sabato 24 ottobre 2020) E' passata senza troppi problemi la prima notte di coprifuoco a Roma: solo 17 le sanzioni elevate, a fronte di oltre 800 controlli. Più di 800 le persone controllate dalla Polizia di Stato nella prima notte in cui Roma ha sperimentato un lockdown parziale dalle 24 alle 5 e che ha previsto la chiusura, con … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il #Piemonte ha deciso per il coprifuoco, scatterà da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Nel… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Cop… - smc_17 : RT @GiovaQuez: Stasera Roma rischia di rivivere in 'piccolo' quanto accaduto ieri a Napoli. Alle 23 in piazza del Popolo si raduneranno FN… - giorgita_ : Ho preso 1 kg e qui ancora non c'è neanche il #coprifuoco #lockdown #coronavirus #COVID -

Taranto, scatta il “coprifuoco”: chiusi parchi e giardini pubblici. Si svuotano anche le strade della città

Parchi e giardini pubblici chiusi e clima da "coprifuoco" a Taranto. Il mini lockdown imposto dal sindaco Rinaldo Melucci a seguito dell'aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 nella città ionica ...

