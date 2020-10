Covid | Cervinia apre stagione sciistica | folla e polemiche

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 24 ottobre 2020) A Breuil-, in Valle D'Aosta, è scattata ladello sci, accompagnata dalle. Duemila gli ingressi, in un comprensorio con piste innevate come a fine ottobre non si vedeva da anni. Sui social network sono divampate le discussioni riguardanti le code che si sono formate fin dalla mattina fuori dalla biglietteria. "Da denuncia", "E poi chiudono le scuole", "Distanziamento sociale? Ma di cosa stiamo parlando”, alcuni dei commenti di indignazione sui social. Quasi una replica di quanto avvenuto nel marzo scorso, pochi giorni prima del lockdown, con immagini simili provenienti da diversi comprensori italiani (, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).