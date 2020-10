Coronavirus, Iss: “L’età del contagio scende a 53 anni. Tracciamento dei territori in tilt” (Di sabato 24 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid-19 che ha colpito l’Italia cresce rapidamente. L’Istituto Superiore di Sanità nel suo nuovo rapporto “Epidemia Covid-19”, aggiornato al 20 ottobre, sottolinea che “il virus oggi circola in tutto il paese. L’aumento di casi è diffuso in tutto il Paese, con tutte le Regioni che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente”. Durante il periodo che va dal 5 al 18 ottobre, sono stati diagnosticati 88.066 nuovi casi, di cui 288 deceduti. La maggior parte dei casi sono stati notificati dalla regione Lombardia e Campania, seguite dal Piemonte, dal Lazio e dal Veneto. In generale, il peggioramento dell’epidemia si riflette su un carico di lavoro non più sostenibile sui servizi sanitari territoriali. Basti pensare che questa settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid-19 che ha colpito l’Italia cresce rapidamente. L’Istituto Superiore di Sanità nel suo nuovo rapporto “Epidemia Covid-19”, aggiornato al 20 ottobre, sottolinea che “il virus oggi circola in tutto il paese. L’aumento di casi è diffuso in tutto il Paese, con tutte le Regioni che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente”. Durante il periodo che va dal 5 al 18 ottobre, sono stati diagnosticati 88.066 nuovi casi, di cui 288 deceduti. La maggior parte dei casi sono stati notificati dalla regione Lombardia e Campania, seguite dal Piemonte, dal Lazio e dal Veneto. In generale, il peggioramento dell’epidemia si riflette su un carico di lavoro non più sostenibile sui servizi sanitariali. Basti pensare che questa settimana ...

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - petergomezblog : Coronavirus, il monitoraggio Iss: “Situazione in rapido peggioramento. Necessarie restrizioni nelle attività e dell… - LegaSalvini : LOCATELLI (ISS) RASSICURA SULLE TERAPIE INTENSIVE: «LONTANI DAI PICCHI DI APRILE. EVITIAMO IL LOCKDOWN» - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Iss: “L’età del contagio scende a 53 anni. Tracciamento dei territori in tilt” - jokervilma : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Iss: “L’età del contagio scende a 53 anni. Tracciamento dei territori in tilt” -