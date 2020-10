Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 23 ottobre 2020: Biagio bacia Gemma poi esce con altre due (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento di Uomini e Donne Siamo giunti al quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo la puntata dedicata alla sfilata dei cavalieri con l’aggiunta del tronista Gianluca, oggi pomeriggio si parlerà nuovamente di Gemma Galgani. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati forniti da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gemma Galgani discute con Tina Cipollari Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che si partirà con una new entry. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quinto ed ultimo appuntamento diSiamo giunti al quinto ed ultimo appuntamento settimanale di, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo ladedicata alla sfilata dei cavalieri con l’aggiunta del tronista Gianluca,pomeriggio si parlerà nuovamente diGalgani. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati forniti da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.Galgani discute con Tina Cipollari Gli spoiler dell’appuntamento odierno di, rivelano che si partirà con una new entry. Lefornite da Il Vicolo ...

