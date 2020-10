Tennis, ATP Anversa 2020: De Minaur, Humbert e Dimitrov in semifinale. Costretto al ritiro Raonic (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si sono disputati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di Anversa. Il primo posto in semifinale è stato assegnato al bulgaro Grigor Dimitrov che ha approfittato del ritiro di Milos Raonic. Il canadese è stato Costretto a lasciare la manifestazione a causa di un problema muscolare agli addominali. Ad aprire il sipario sui quarti ci ha pensato Ugo Humbert che ha avuto la meglio su Lloyd George Harris. Il transalpino si è imposto in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 7-6(2). Il sudafricano ha pagato a caro prezzo i pochissimi punti ottenuti con la seconda di servizio, solo il 35%. Il match più equilibrato di giornata è stato senza ombra di dubbio quello tra il russo Karen Khachanov ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si sono disputati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di. Il primo posto inè stato assegnato al bulgaro Grigorche ha approfittato deldi Milos. Il canadese è statoa lasciare la manifestazione a causa di un problema muscolare agli addominali. Ad aprire il sipario sui quarti ci ha pensato Ugoche ha avuto la meglio su Lloyd George Harris. Il transalpino si è imposto in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 6-3 7-6(2). Il sudafricano ha pagato a caro prezzo i pochissimi punti ottenuti con la seconda di servizio, solo il 35%. Il match più equilibrato di giornata è stato senza ombra di dubbio quello tra il russo Karen Khachanov ...

Jannik Sinner ha raggiunto il traguardo delle semifinali dell’Atp 250 di Colonia 2 2020: l’opponente al penultimo atto sarà Alexander Zverev. L’altoatesino ha sconfitto Gilles Simon in tre set, ...

ANVERSA (BELGIO) - Sara' Alex De Minaur a sfidare il bulgato Grigor Dimitrov nella seconda semifinale all'"European Open", Atp 250 (montepremi 394.800 euro) in corso sul cemento indoor di Anversa ...

