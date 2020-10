Stati Generali: siamo più di 7 mila! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre 7.000! È questo il numero di persone che fino a ieri sera hanno confermato la propria partecipazione agli incontri territoriali nell’ambito degli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle. Persone che hanno deciso di aderire, metterci la faccia, dedicare il loro tempo con entusiasmo. È un’altra, importante, testimonianza del forte desiderio che abbiamo di esserci, di confrontarci e di contribuire in questa nuova fase di evoluzione alla crescita della nostra comunità. Ci stiamo impegnando al massimo per dare al Paese e a tutti i cittadini il miglior MoVimento possibile, per fare in modo che sia uno “strumento” ancor più efficace nella realizzazione di quel cambiamento che da troppo tempo attendiamo, e che con fatica e volontà stiamo costruendo da oltre due anni. E ancora una volta ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre 7.000! È questo il numero di persone che fino a ieri sera hanno confermato la propria partecipazione agli incontri territoriali nell’ambito deglidel MoVimento 5 Stelle. Persone che hanno deciso di aderire, metterci la faccia, dedicare il loro tempo con entusiasmo. È un’altra, importante, testimonianza del forte desiderio che abbiamo di esserci, di confrontarci e di contribuire in questa nuova fase di evoluzione alla crescita della nostra comunità. Ci stiamo impegnando al massimo per dare al Paese e a tutti i cittadini il miglior MoVimento possibile, per fare in modo che sia uno “strumento” ancor più efficace nella realizzazione di quel cambiamento che da troppo tempo attendiamo, e che con fatica e volontà stiamo costruendo da oltre due anni. E ancora una volta ...

