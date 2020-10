Serie B, Ascoli: Nikola Ninkovic coinvolto in un grave incidente stradale (Di venerdì 23 ottobre 2020) grave incidente per l'attaccante serbo dell'Ascoli, Nikola Ninkovic.L'attaccante del club marchigiano, 25 anni ieri, è rimasto coinvolto con la sua Porsche in uno scontro violento contro un camion con targa bosniaca sull’autostrada vicino a Lipovljani, in direzione di Zagabria.PALERMO, L’ESITO DEI TAMPONI: ALTRI 5 ROSANERO POSITIVI AL CORONAVIRUSLo schianto è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.40 e sono in corso le indagini per comprenderne la dinamica.Della vettura resta davvero poco ma al calciatore serbo, rimasto ai margini del progetto tecnico dei bianconeri senza però essere messo fuori rosa, è andata bene considerando la dinamica dello scontro. Il centravanti ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020)per l'attaccante serbo dell'.L'attaccante del club marchigiano, 25 anni ieri, &e; rimastocon la sua Porsche in uno scontro violento contro un camion con targa bosniaca sull’autostrada vicino a Lipovljani, in direzione di Zagabria.PALERMO, L’ESITO DEI TAMPONI: ALTRI 5 ROSANERO POSITIVI AL CORONAVIRUSLo schianto &e; avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.40 e sono in corso le indagini per comprenderne la dinamica.Della vettura resta davvero poco ma al calciatore serbo, rimasto ai margini del progetto tecnico dei bianconeri senza per&o; essere messo fuori rosa, &e; andata bene considerando la dinamica dello scontro. Il centravanti ...

Mediagol : #SerieB, #Ascoli: grave incidente stradale per l'attaccante serbo Nikola Ninkovic - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Grave incidente per #Ninkovic dell’Ascoli: è in ospedale - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Ascoli, bruttissimo incidente per #Ninkovic: ricoverato in ospedale - aylaf__ : RT @sportface2016: #Ascoli, bruttissimo incidente per #Ninkovic: ricoverato in ospedale - sportface2016 : #Ascoli, bruttissimo incidente per #Ninkovic: ricoverato in ospedale -