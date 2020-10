Lombardia, Fontana valuta il lockdown: “Scelta possibile e dolorosa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente della Lombardia Attilio Fontana lascia intendere che un nuovo lockdown non è da escludere. Il governatore non parla a nome dell’Italia, ma ai microfoni di SkyTg24 ha sottolineato come la sua regione potrebbe aprire nuovi scenari sul piano cautelativo. Lombardia nuovamente al centro dell’agenda politica e sociale, la possibilità di un nuovo lockdown … L'articolo Lombardia, Fontana valuta il lockdown: “Scelta possibile e dolorosa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Presidente dellaAttiliolascia intendere che un nuovonon è da escludere. Il governatore non parla a nome dell’Italia, ma ai microfoni di SkyTg24 ha sottolineato come la sua regione potrebbe aprire nuovi scenari sul piano cautelativo.nuovamente al centro dell’agenda politica e sociale, la possibilità di un nuovo… L'articoloil: “Sceltae dolorosa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

NicolaPorro : Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - rtl1025 : ?? Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole se… - Yujumuzh : RT @NicolaPorro: Il coprifuoco in Lombardia? Una misura inutile sul piano sanitario, che però fornirà al governo il pretesto per il #lockdo… - Luro1973 : @matteosalvinimi Solo per capire ma Fontana fa parte di questo regime.... visto piano implementato in Lombardia? Un cattivo e anche lui? -