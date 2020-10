L’infettivologo Bassetti: “E’ accaduto quello che temevo, fatevi un esame di coscienza e pensate al disastro che avete combinato” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho chiesto per mesi di attrezzarci, ma certa stampa ha solo provato a linciarmi e nessuno mi ha ascoltato. Certa stampa e certi colleghi hanno solo tentato di ammazzarmi mediaticamente e di linciarmi. Un vero scandalo che mi ha fatto molto riflettere sul mio futuro professionale in questo paese“: lo ha affermato, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. “Il mio timore – prosegue l’infettivologo – era che la gente, allarmata da una comunicazione schizofrenica fatta di terrorismo e di sensazionalismo, in autunno/inverno potesse riversarsi negli ospedali al primo sintomo influenzale per la paura che gli era stata trasmessa. Sapevo che questo avrebbe comportato un grave rischio ai fini ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ho chiesto per mesi di attrezzarci, ma certa stampa ha solo provato a linciarmi e nessuno mi ha ascoltato. Certa stampa e certi colleghi hanno solo tentato di ammazzarmi mediaticamente e di linciarmi. Un vero scandalo che mi ha fatto molto riflettere sul mio futuro professionale in questo paese“: lo ha affermato, in un post su Facebook, Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria. “Il mio timore – prosegue l’infettivologo – era che la gente, allarmata da una comunicazione schizofrenica fatta di terrorismo e di sensazionalismo, in autunno/inverno potesse riversarsi negli ospedali al primo sintomo influenzale per la paura che gli era stata trasmessa. Sapevo che questo avrebbe comportato un grave rischio ai fini ...

iperwild : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti lancia l'allarme su chi fa file di 6-7 ore per il tampone anche quando non è necessario, rischiand… - ChrisGodlak : RT @ilgiornale: L'Ats di Milano e l'infettivologo Matteo Bassetti lanciano l'allarme sui rischio contagio quando si è in fila per il tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Bassetti Coronavirus: come gestire la quarantena del Covid 19 in famiglia, lavarsi spesso le mani e letti separati Corriere della Sera