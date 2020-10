Jennifer Lopez odiosa nessuno lo sospettava: “Dice delle bugie e fa cose…” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jennifer Lopez avrebbe un bel caratterino, a detta di alcuni! La star statunitense infatti sarebbe nota nell’ambiente per alcuni commenti non proprio lusinghieri verso delle attrici. Il suo comportamento da diva pare averle attirato le antipatie di sue colleghe, dopo delle dichiarazioni che non lasciano trapelare molta stima. Vediamo cosa ha detto. Jennifer Lopez, famosa anche semplicemente come JLo, può fare affidamento ad un gran numero di fan. Sembrerebbe che però non goda della medesima stima da parte di alcune colleghe. I motivi risalirebbero a delle dichiarazioni che la Lopez rilasciò svariati anni fa, in particolar modo su Salma Hayek, Gwyneth Paltrow e Winona Ryder… Jennifer ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 ottobre 2020)avrebbe un bel caratterino, a detta di alcuni! La star statunitense infatti sarebbe nota nell’ambiente per alcuni commenti non proprio lusinghieri versoattrici. Il suo comportamento da diva pare averle attirato le antipatie di sue colleghe, dopodichiarazioni che non lasciano trapelare molta stima. Vediamo cosa ha detto., famosa anche semplicemente come JLo, può fare affidamento ad un gran numero di fan. Sembrerebbe che però non goda della medesima stima da parte di alcune colleghe. I motivi risalirebbero adichiarazioni che larilasciò svariati anni fa, in particolar modo su Salma Hayek, Gwyneth Paltrow e Winona Ryder…...

marflawless : Non so chi mi farei di più tra Maluma e Jennifer Lopez ??#PaTiLonely - ehiobrien : Ma sbaglio o nella pubblicità di ”X Men l'inizio” su Italia uno al posto di dire Jennifer Lawrence dicono Jennifer Lopez? - 09Clint : @Intersezioni @Vibram5Fingers @polimi ..tutto quello che ADORO e che è IL N°1 in IN OGNI SETTORE E' AMERICANO.. TRU… - 09Clint : @vibram ..tutto quello che ADORO e che è IL N°1 in IN OGNI SETTORE E' AMERICANO.. TRUMP CLINT EASTWOOD JENNIFER LOP… - Luca_zone : Giochiamo a trova l’intruso: Dua Lipa Lady Gaga Katy Perry Kylie Minogue Beyoncé Rihanna Miley Cyrus Jennifer Lope… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Attenzione: Jennifer Lopez ha la frangia! Vanity Fair Italia Jennifer Lopez usa questo kit per la cura dei capelli

Jennifer Lopez usa questo kit per i suoi capelli della Hers. La cantante ha postato la foto sulla sua pagina Instagram. FOTO.

Raffaella Modugno, la modella di Avellino che ha rubato il marito a Jennifer Lopez

Bella e calda come il sole campano, l'hanno voluta Dolce & Gabbana e Prada. Poi le copertine di Maxim e GQ, senza dimenticare un indimenticabile calendario For Men - FOTO ...

Jennifer Lopez usa questo kit per i suoi capelli della Hers. La cantante ha postato la foto sulla sua pagina Instagram. FOTO.Bella e calda come il sole campano, l'hanno voluta Dolce & Gabbana e Prada. Poi le copertine di Maxim e GQ, senza dimenticare un indimenticabile calendario For Men - FOTO ...