Il Veneto punta ad avere un laboratorio tamponi aperto 24 ore su 24 per ogni distretto sanitario: "Così orari più elastici e meno code" (Di venerdì 23 ottobre 2020) SAN DONA' DI PIAVE – La prima notte si è presentata una squadra di calcio composta da ragazzini e tecnici. Dopo qualche ore un padre con una bimba di 5 anni. All'alba alcuni lavoratori che hanno preferito anticipare l'esame, così da potersi poi presentare puntualmente sul posto di lavoro. Da alcuni giorni è attivo il servizio per effettuare "H24" i tamponi Covid nell'Uls 4 Veneto Orientale. E' una esperienza pilota, in Veneto e in Italia, decisa per far fronte alla mole sempre maggiore di controlli di prevenzione. Qualche giorni fa l'annuncio era stato dato dal governatore Luca Zaia: "Ci stiano organizzando per estendere il servizio a tutte le Ulss del Veneto". E così sta avvenendo, gradualmente, ma ancora a macchia di ...

