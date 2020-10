Covid, record di positivi in Campania e altri dodici decessi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I numeri di oggi li aveva anticipati il governatore Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì. L’Unità di Crisi regionale non ha fatto altro che certificare il quadro allarmante esposto dal presidente: 2.180 tamponi positivi sui 15.801 effettuati. Si tratta del numero più alto da quando è iniziata la pandemia. A un quadro già di per sé preoccupante, si aggiungono altri dodici decessi comunicati e registrati il 20 e il 22 ottobre. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 2.280 di cui: – Sintomatici: 100 – Asintomatici: 2.180 Tamponi del giorno: 15.801 Totale positivi: 34.305 Totale tamponi: 830.767 ​Deceduti: 12 (*) Totale deceduti: 563 Guariti: 194 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I numeri di oggi li aveva anticipati il governatore Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì. L’Unità di Crisi regionale non ha fatto altro che certificare il quadro allarmante esposto dal presidente: 2.180 tamponisui 15.801 effettuati. Si tratta del numero più alto da quando è iniziata la pandemia. A un quadro già di per sé preoccupante, si aggiungonocomunicati e registrati il 20 e il 22 ottobre. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 2.280 di cui: – Sintomatici: 100 – Asintomatici: 2.180 Tamponi del giorno: 15.801 Totale: 34.305 Totale tamponi: 830.767 ​Deceduti: 12 (*) Totale deceduti: 563 Guariti: 194 Totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid Toscana, nuovo record: registrati altri 1.290 casi / LIVE LA NAZIONE Coronavirus in Italia, record di contagi: sono 19.143 con 91 morti. Tre regioni con oltre duemila casi

Coronavirus, bollettino del 23 ottobre: in Sicilia 730 casi e 11 morti ma rallentano i ricoveri, oltre 19000 contagi in Italia

Sono 730 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia con undici vittime ... In Italia sfondata quota 19000 contagi in 24 ore ma con il record di tamponi, oltre 182mila.

