Coronavirus, Fontana: 'Situazione drammatica in Lombardia, 5mila positivi in più' | 'Ma no a lockdown nazionale' (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della libertà in una Situazione drammatica. Dobbiamo fare di tutto per impedire un lockdown nazionale'. Così il governatore della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della libertà in una. Dobbiamo fare di tutto per impedire un'. Così il governatore della ...

repubblica : Coronavirus in Lombardia, Fontana: 'O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro: se l'impennata… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA - Open_gol : ?? Infine, la conferma: +4.126 nuovi casi in #Lombardia, di cui 1.800 solo a Milano. Ora #Salvini nega le pressioni… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fontana: 'In Lombardia 5mila nuovi casi' - AndreaDePoliAS : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Fontana: 'In Lombardia 5mila nuovi casi' -