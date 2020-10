Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali' (Di venerdì 23 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali'... - fisco24_info : Coronavirus: Boccia, 'no a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali' : - Zamberlett : RT @noitre32: L'idea fuori dal coro: 'Negozi aperti 24 ore' 'Basta terrorizzare i cittadini. Chiudere non è la soluzione'. Francesco Vaia,… - mariorisaliti1 : RT @noitre32: L'idea fuori dal coro: 'Negozi aperti 24 ore' 'Basta terrorizzare i cittadini. Chiudere non è la soluzione'. Francesco Vaia,… - MarioRigoni2 : RT @noitre32: L'idea fuori dal coro: 'Negozi aperti 24 ore' 'Basta terrorizzare i cittadini. Chiudere non è la soluzione'. Francesco Vaia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia lockdown Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali' Adnkronos Boccia: 'No a lockdown nazionale, sì interventi restrittivi territoriali'

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non ha senso un lockdown nazionale ma hanno senso interventi restrittivi territoriali, questi sì". Così il ministro degli Affari regionali e le autonomie, ...

Coronavirus, Boccia: 'A misure restrittive da governo seguono 'ristori'

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - 'Da quando esiste il Covid abbiamo cambiato approccio nel mondo del lavoro. Ogni volta che ci saranno ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Non ha senso un lockdown nazionale ma hanno senso interventi restrittivi territoriali, questi sì". Così il ministro degli Affari regionali e le autonomie, ...Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - 'Da quando esiste il Covid abbiamo cambiato approccio nel mondo del lavoro. Ogni volta che ci saranno ...