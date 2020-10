Batman, Michael Keaton: "Ero spaventato all'idea di recitare con Jack Nicholson" (Di sabato 24 ottobre 2020) Michael Keaton ha ricordato la sua esperienza sul set di Batman rivelando di aver avuto un po' di paura all'idea di recitare con Jack Nicholson. Michael Keaton ha ammesso di aver avuto paura di Jack Nicholson sul set di Batman durante le riprese del film del 1989. L'attore era ospite del talk show condotto da Seth Meyers e ha avuto occasione di ricordare la sua esperienza sul set di uno dei progetti più amati di Tim Burton. L'interprete di Bruce Wayne nel film cult ha ricordato: "L'unica cosa che era accaduta quando ho girato il primo Batman è che ero davvero nervoso e a disagio all'idea di recitare con ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020)ha ricordato la sua esperienza sul set dirivelando di aver avuto un po' di paura all'diconha ammesso di aver avuto paura disul set didurante le riprese del film del 1989. L'attore era ospite del talk show condotto da Seth Meyers e ha avuto occasione di ricordare la sua esperienza sul set di uno dei progetti più amati di Tim Burton. L'interprete di Bruce Wayne nel film cult ha ricordato: "L'unica cosa che era accaduta quando ho girato il primoè che ero davvero nervoso e a disagio all'dicon ...

