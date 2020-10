Trento. Saranno ampliate le Medie Fogazzaro di Mattarello (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Mattarello nel comparto scolastico costituito dalle Medie “A. Fogazzaro” e dalla scuola d’infanzia “Il Castello” negli anni recenti si era palesata una carenza di spazi che ha portato alla definizione di studi progettuali che definissero l’ampliamento sia dell’una che dell’altra scuola. L’ampliamento della scuola d’infanzia è stato portato a termine nel 2015, realizzando le strutture portanti in previsione dell’ampliamento della scuola media. Il nuovo progetto mira anche a sanare alcune criticità come il fatto che una parte delle attuali aule non ha dimensione sufficiente ad ospitare 25 scolari; non esistono nella scuola spazi per le attività collettive; gli spazi adibiti ad uffici hanno una superficie inferiore allo standard del 35%. Nella ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anel comparto scolastico costituito dalle“A.” e dalla scuola d’infanzia “Il Castello” negli anni recenti si era palesata una carenza di spazi che ha portato alla definizione di studi progettuali che definissero l’ampliamento sia dell’una che dell’altra scuola. L’ampliamento della scuola d’infanzia è stato portato a termine nel 2015, realizzando le strutture portanti in previsione dell’ampliamento della scuola media. Il nuovo progetto mira anche a sanare alcune criticità come il fatto che una parte delle attuali aule non ha dimensione sufficiente ad ospitare 25 scolari; non esistono nella scuola spazi per le attività collettive; gli spazi adibiti ad uffici hanno una superficie inferiore allo standard del 35%. Nella ...

