Traffico Roma del 22-10-2020 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera della redazione all'Eur temporaneamente chiusa via Oceano Atlantico nel tratto compreso tra piazzale venticinque marzo 1957 via Cesare Pavese per la presenza di alberi sulla carreggiata Traffico intenso su via Cristoforo Colombo si viaggia a rilento tra via Gianluigi Bonelli e via malafede nuove norme di contenimento covid-19 la regione Lazio partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre vietati gli spostamenti in un orario notturno sul territorio della Regione dalle 24 alle 5 del giorno successivo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze situazione di necessità o di urgenza domani venerdì 23 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore la stazione interesserà bus tram e metropolitane il servizio Sara regolare dall'inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-10-2020 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews ADR, Troncone svela la ricetta per per rivitalizzare il trasporto aereo

(Teleborsa) - Qualità e sicurezza è un binomio ormai inscindibile, una ricetta per il rilancio del trasporto aereo, messo in crisi dalla pandemia di Covid-19. E' questo il senso del discorso ...

Dragona, fermate bus senza protezione per i passeggeri

(AGR) Il Partito Democratico si è attivato per chiedere la messa in sicurezza delle fermate dei bus in via Donati, via Casini, via [...] ...

