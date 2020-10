Papa Francesco dice sì alle unioni civili

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel documentariodel regista russo Evgeny Afineevsky, presentato nelle scorse ora alla Festa di Roma,apertamente che le coppie omosessuali hanno diritto ad avere una copertura legale. Una dichiarazione che ha già fatto il giro del mondo in un documentario che tocca molti altri temi importanti per il pontefice: povertà, migranti, discriminazione razziare e differenze di reddito.e le“Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In ...