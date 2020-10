Napoli, Gattuso: "Abbiamo fatto il solletico, ora cammino complicato" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inizia male l'avventura del Napoli in Europa League con l'Az Alkmaar che fa festa al San Paolo grazie al gol di De Wit. Nel post partita Gattuso commenta così la sconfitta: "Non si doveva perdere, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inizia male l'avventura delin Europa League con l'Az Alkmaar che fa festa al San Paolo grazie al gol di De Wit. Nel post partitacommenta così la sconfitta: "Non si doveva perdere, ...

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - FBiasin : Il giudice sostiene che il #Napoli abbia deciso prima dell’Asl di non andare a Torino. A questo punto un tifoso de… - MarioGiunta : Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. Assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattus… - Mediagol : #Napoli-AZ Alkmaar, Gattuso: 'Il Covid pesa, ma fa dare qualcosa in più. Oggi manco abbiamo fatto il solletico agli… - GiolettaMarco : RT @Gazzetta_it: #Gattuso: 'Poca fame, noi troppi sterili. Non possiamo perdere partite così' #NapoliAz -