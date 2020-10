Michela Murgia a Pergine con 'Dove sono le donne? (Di giovedì 22 ottobre 2020) I detentori di voucher possono prenotare il proprio posto inviando una e-mail al Coordinamento Teatrale Trentino all'indirizzo info@trentinospettacoli.it. Per ulteriori informazioni è possibile ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 22 ottobre 2020) I detentori di voucher posprenotare il proprio posto inviando una e-mail al Coordinamento Teatrale Trentino all'indirizzo info@trentinospettacoli.it. Per ulteriori informazioni è possibile ...

mmayr5 : Solo gli ignoranti e gli imbecilli possono diventare i modelli per questa sinistra di Sfasciacarrozze. La Aggabodor… - ettore_conte : @parcesepulto Anche Michela Murgia. - angelo_cennamo : 'Gli italiani sono minorenni della democrazia' - dice Michela Murgia - 'per cui hanno bisogno di qualcuno che dica… - Trentin0 : Michela Murgia a Pergine, spettacolo sospeso. La scrittrice e drammaturga è in isolamento domiciliare prudenziale d… - lucanewni : Si è una poverina che fa la punta ai capelli. -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Murgia Michela Murgia non viene: in isolamento fiduciario, salta lo spettacolo a Pergine l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Donna Moderna con lo speciale Acts of Beauty. Santagata: vicino al nostro pubblico

Questa settimana Donna Moderna è in edicola con il numero speciale Acts of Beauty, con cui il magazine diretto da Annalisa Monfreda lancia una riflessione sugli atti di bellezza che ci aiutano a esser ...

Coop Alleanza 3.0, a Modena arriva 'Ad alta voce'

Alle 20 di sabato appuntamento in streaming della tappa modenese sul sito e sulla pagina Facebook della manifestazione culturale di Coop Alleanza 3.0 ...

Questa settimana Donna Moderna è in edicola con il numero speciale Acts of Beauty, con cui il magazine diretto da Annalisa Monfreda lancia una riflessione sugli atti di bellezza che ci aiutano a esser ...Alle 20 di sabato appuntamento in streaming della tappa modenese sul sito e sulla pagina Facebook della manifestazione culturale di Coop Alleanza 3.0 ...