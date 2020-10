Jannik Sinner ai quarti dell’ATP 250 di Colonia. Quale avversario? Data, programma, orario, tv e streaming (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jannik Sinner ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert in due set e si è così qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Colonia II. Il tennista italiano ha annichilito il francese con grandissimo piglio, nella prima frazione è riuscito ad avere la meglio dopo una serie di break e contro-break, poi nel secondo parziale ha giganteggiato in lungo e in largo riuscendo così a staccare il pass per il prossimo turno della competizione in corso di svolgimento sul cemento indoor della località tedesca. Il nostro portacolori ora incrocerà il vincente del confronto tra il canadese Denis Shapovalov e il francese Gilles Simon. Di seguito la Data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert in due set e si è così qualificato aidi finale del torneo ATP 250 diII. Il tennista italiano ha annichilito il francese con grandissimo piglio, nella prima frazione è riuscito ad avere la meglio dopo una serie di break e contro-break, poi nel secondo parziale ha giganteggiato in lungo e in largo riuscendo così a staccare il pass per il prossimo turno della competizione in corso di svolgimento sul cemento indoor della località tedesca. Il nostro portacolori ora incrocerà il vincente del confronto tra il canadese Denis Shapovalov e il francese Gilles Simon. Di seguito la, il calendario completo, ildettagliato, l’...

