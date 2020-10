Governo, ipotesi lockdown di due settimane per frenare la curva dei contagi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un lockdown provvisorio di due settimane per piegare la curva dei contagi. E’ questa una delle ipotesi valutate da Palazzo Chigi in queste ore. Sul tavolo i numeri preoccupanti dei ricoveri. Governo, ipotesi lockdown per due settimane Il più prudente è proprio il premier, Giuseppe Conte, che preferisce adottare una linea morbida per non affossare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unprovvisorio di dueper piegare ladei. E’ questa una dellevalutate da Palazzo Chigi in queste ore. Sul tavolo i numeri preoccupanti dei ricoveri.per dueIl più prudente è proprio il premier, Giuseppe Conte, che preferisce adottare una linea morbida per non affossare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tuttavia, “allo stato attuale” queste rimangono solo “mere ipotesi”, secondo fonti di Palazzo Chigi ... regionali guidato da Francesco Boccia è arrivata la conferma che il governo sta lavorando a un ...

Napoli, Spadafora in pole? Quell’affondo su De Luca che scatena le indiscrezioni

Spadafora, infatti, fa il ministro dello Sport e per lui valgono le stesse valutazioni fatte per Amendola e Manfredi su quanto, cioè, non sia proprio semplice lasciare anzitempo il governo ...

Tuttavia, "allo stato attuale" queste rimangono solo "mere ipotesi", secondo fonti di Palazzo Chigi ... regionali guidato da Francesco Boccia è arrivata la conferma che il governo sta lavorando a un ...